El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo hasta un 50% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 11 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance picos de hasta 39 km/h, provenientes del noreste. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas, pero también podría generar algunas rachas fuertes, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Cangas.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse bajo el sol. Con la previsión de un ambiente tan favorable, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.