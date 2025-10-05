El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 51% durante las horas más cálidas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 41 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de la región.

La puesta de sol se producirá a las 20:09 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con el cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser especialmente vibrantes, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de un momento de tranquilidad al final del día.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.