El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h alrededor de las 12:00. Esta combinación de viento y temperaturas agradables puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los parques locales.

A medida que el día avanza hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de las temperaturas, que caerán a 15 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:08, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.