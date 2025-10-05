El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 15 grados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día templado y cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima estable es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:09, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.