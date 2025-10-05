El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados hacia el mediodía, con un leve aumento en la sensación térmica gracias a la ausencia de nubes. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% y disminuyendo a un 68% hacia las 09:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h alrededor de las 12:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en consecuencia.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables. El cielo seguirá despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 20:08 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.