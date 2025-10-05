El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 14 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 13 grados entre las 05:00 y las 07:00 horas.

A partir de las 08:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 12 grados, y se espera que continúe en aumento hasta llegar a los 21 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que rondarán los 20 grados hasta las 18:00 horas, y luego descenderán gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 44% a las 17:00 horas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será más baja en las horas centrales, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 17:00 horas. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Baiona.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.