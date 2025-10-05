El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse. Para las 09:00, la temperatura ascenderá a 10 grados, y a mediodía se prevé que alcance los 22 grados, brindando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 92% a la medianoche y descendiendo gradualmente a lo largo del día. A las 12:00, se espera que la humedad se sitúe en un 63%, lo que contribuirá a una sensación de confort a medida que las temperaturas aumentan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría generar una sensación de frescor en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 17:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las áreas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de As Neves podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 08:34 y el ocaso a las 20:08, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.