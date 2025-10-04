El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 18 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 0.6 mm de lluvia, con la mayor probabilidad de lluvia escasa concentrada entre las 5 y las 16 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al estar expuesto al aire libre. A medida que el día avance, el viento cambiará ligeramente hacia el noreste, manteniendo su intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un cielo más claro hacia el final del día. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:11, ofreciendo un espectáculo visual que contrastará con el cielo cubierto de la mañana.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se prevé un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que se aventuren al aire libre deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.