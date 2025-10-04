El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados. La probabilidad de precipitación será significativa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia, aunque las cantidades previstas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 25 km/h hacia la tarde.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, con la posibilidad de que el cielo se despeje en algunas áreas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados, proporcionando un respiro del tiempo más fresco de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 100% hasta las 14:00 horas, lo que significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, permitiendo que la humedad relativa baje gradualmente.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.