El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , lo que sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

A partir de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé una lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.3 mm en este periodo, lo que no debería ser suficiente para interrumpir las actividades diarias, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de lluvia en este intervalo es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas gotas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que marcan los termómetros. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que hacia el final del día, especialmente entre las 19:00 y las 23:00 horas, el tiempo se aclare, permitiendo disfrutar de un cielo despejado. Las temperaturas por la tarde se mantendrán en torno a los 19 grados, lo que hará que el ocaso, previsto para las 20:10 horas, sea un momento agradable para salir y disfrutar del entorno.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio nublado y potencialmente lluvioso, seguido de un despeje gradual hacia la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.