El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se presente en algunos momentos, especialmente en las horas cercanas al amanecer. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé una probabilidad del 100% de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mañana y hasta 0.5 mm en la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados , pero la combinación de la humedad y el viento puede hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se pueden esperar algunas lloviznas ligeras.

En cuanto a la visibilidad, se espera que mejore a medida que avance el día, especialmente después de las 14:00 horas, cuando la niebla y las nubes comiencen a disiparse. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 20:08, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. En resumen, hoy en Vila de Cruces se anticipa un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.