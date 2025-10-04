El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados , siendo 18 grados la temperatura más común en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 10:00 horas, manteniéndose en 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 85% en las horas centrales del día. Esta alta humedad, combinada con el cielo cubierto, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en este intervalo. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más lluviosas. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la mañana.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una ligera brisa que, junto con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a momentos de bruma y poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79% al caer la noche.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables pero con una sensación de frescura debido a la humedad, y un viento suave que podría hacer que la jornada sea un poco más fresca de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.