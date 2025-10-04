El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, con ligeras variaciones. Sin embargo, a partir de la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas. La combinación de nubes y temperaturas moderadas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente entre las 6 y las 16 horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, generando condiciones propensas a chubascos ligeros. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, el viento podría cambiar a direcciones del noreste, manteniendo una intensidad moderada.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y posibles lluvias. Los momentos de mayor nubosidad se concentrarán en la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 13 grados.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente cubierto con posibilidades de lluvia escasa, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.