El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total estimado de 0.1 mm de lluvia, concentrándose en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como intensas, por lo que no deberían causar inconvenientes mayores.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h hacia las 21:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas al río. Esto podría dificultar la visibilidad en carretera, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.