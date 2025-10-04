El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados, y la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar. A partir de la tarde, se espera que la situación cambie ligeramente, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque habrá algo de lluvia, no se anticipa que sea significativa. La probabilidad de lluvia será más alta entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 95% en este intervalo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde, con dirección predominante del norte. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la visibilidad podría ser reducida en algunos momentos.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 21 grados . Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos mayormente cubiertos, lo que podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente nublado, con posibilidades de lluvias escasas por la tarde y un aumento en la intensidad del viento. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con precauciones ante la posible niebla y bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.