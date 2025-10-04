El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que no variarán significativamente. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente entre las 8:00 y las 14:00 horas, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este período. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm en la mañana y hasta 0.9 mm en la tarde, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. En las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de calor y humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hacia el final de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero con menos posibilidades de precipitación. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La humedad seguirá siendo alta, pero se espera que la sensación de bochorno disminuya a medida que caiga la temperatura.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones húmedas y frescas que se anticipan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.