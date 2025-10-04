El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 85% durante la mayor parte del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad podría contribuir a la formación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 a 0.6 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan ligeramente en las horas de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada no será significativa. Esto sugiere que, aunque es probable que se produzcan algunas lloviznas, no se anticipan tormentas ni precipitaciones intensas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento tenderá a disminuir, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más tranquilas hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:08 horas, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves, algunas lloviznas y un viento moderado, lo que hará que sea un día típico de otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.