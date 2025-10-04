El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de lluvia que se incrementa notablemente. A partir de las 07:00, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 19 grados . En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 100% de humedad en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Durante la mañana, se prevén rachas más intensas, alcanzando hasta 27 km/h en las horas centrales del día. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo, aunque se mantendrá constante, lo que podría ofrecer un alivio ante la humedad.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se espera en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a la costa. Esto podría complicar la circulación y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades matutinas.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que el sol haga su aparición, aunque de manera tímida. Las condiciones mejorarán hacia la noche, con cielos más despejados y temperaturas que descenderán a 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:11, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con nubosidad y lluvia, terminará con un ambiente más tranquilo y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.