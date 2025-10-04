El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 09:00, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados . En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 73% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando de dirección noreste y sur. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas.

La probabilidad de precipitación es variable a lo largo del día. En la mañana, se espera un 50% de probabilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes y notorias en la tarde, aunque se anticipa que serán de carácter ligero.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta estas condiciones climáticas y prepararse para la posibilidad de lluvia. A medida que se acerque la tarde, es recomendable llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias escasas podrían ser intermitentes. En resumen, el día se presenta como uno de nubes y posibles lluvias, con temperaturas agradables pero con una sensación de humedad notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.