El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que se mantiene constante en "Cubierto" hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en torno al 79% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a partir de la tarde. Los registros indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Se estima que la cantidad de lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más críticas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Salceda de Caselas lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, pero no será suficiente para mitigar la sensación de calor.

A medida que avance la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se espera para las 20:10. La niebla puede ser más densa en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente neblinosas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.