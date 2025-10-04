El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A medida que avance la jornada, se prevén algunas precipitaciones, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia será alta, con un 100% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, pero es recomendable que los habitantes de Ribadumia lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave ayudará a dispersar un poco la sensación de humedad, aunque no será suficiente para despejar el cielo.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Las nubes persistirán, pero las probabilidades de lluvia disminuirán, especialmente después de las 14:00 horas. Hacia el final del día, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, pero con menos posibilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ocaso tranquilo a las 20:11 horas.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras en las horas centrales. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia y disfrutar de la tarde, que promete ser más tranquila en cuanto a precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.