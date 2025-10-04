El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero no frío.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente a 17 grados, pero se espera que se mantenga en torno a los 18 grados durante gran parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 0.3 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven un paraguas o impermeable, ya que la lluvia podría ser intermitente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, y las temperaturas descenderán a unos 15 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas. El ocaso se producirá a las 20:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, no será del todo desagradable para los habitantes de Redondela.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.