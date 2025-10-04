El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 07:00, se espera que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La precipitación será mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 0.3 mm, lo que indica que, aunque hay probabilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 14 y 19 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la noche, mientras que las más cálidas se alcanzarán en la tarde, alrededor de las 18:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 89% al 96%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, el viento podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de un ocaso más despejado. La puesta de sol se producirá a las 20:10, ofreciendo un espectáculo visual que podría ser un buen cierre para un día mayormente nublado. En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y cubierto, con algunas posibilidades de lluvia, pero con una mejora en las condiciones hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.