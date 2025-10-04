El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente a 16 grados, mientras que la probabilidad de lluvia se incrementará. En particular, entre las 08:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo, pero no se esperan tormentas significativas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de pesadez en el aire. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, y la probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche.

En la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia sean menos intensas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un leve aumento a 19 grados, antes de descender nuevamente al caer la noche. La humedad relativa comenzará a bajar gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable.

Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, pero se anticipa que las precipitaciones serán ligeras. La puesta de sol ocurrirá a las 20:10, marcando el final de un día nublado y húmedo. En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y una alta humedad, lo que es típico de esta época del año. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.