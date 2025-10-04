El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, haya probabilidades de lluvia escasa, con un 100% de probabilidad en este intervalo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de llovizna.

El viento soplará de manera moderada, principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que, a pesar de la lluvia escasa, no habrá fenómenos severos que afecten la seguridad de los ciudadanos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 20:10 horas, marcando el final de un día caracterizado por un tiempo inestable pero sin eventos climáticos extremos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.