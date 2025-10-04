El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, manteniendo esta condición hasta bien entrada la tarde. A partir de las 8:00, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 35% de posibilidades de precipitaciones ligeras, que se materializarán en forma de lloviznas escasas.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Durante este periodo, se anticipa que las lluvias serán más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en total. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La temperatura máxima se alcanzará en las horas de la tarde, alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% hasta la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frescura que podría resultar incómoda para algunos. Es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por ropa de abrigo y, por supuesto, un paraguas a mano.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A pesar de la inestabilidad del tiempo, no se anticipan tormentas eléctricas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores sobresaltos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes. Las temperaturas descenderán a unos 15 grados hacia la noche, y la humedad comenzará a disminuir, ofreciendo un respiro tras un día de lluvias. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un buen libro o una taza de café caliente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.