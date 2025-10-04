El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lluvia será ligera, lo que no debería interrumpir significativamente las actividades diarias, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeables.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 89% en la madrugada y alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no se espera que el viento sea lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con una transición hacia un estado más nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas agradables y una alta humedad. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o a salir con precaución, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.