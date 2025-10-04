El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente entre las 14:00 y las 20:00, alcanzando un 100% en este periodo. Las lluvias acumuladas se estiman en alrededor de 0.4 mm, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las ráfagas de viento más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento variará en intensidad, pero se mantendrá en un rango que no debería causar inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 20:10, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que sea especialmente fría.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo cubierto con lluvias ligeras, temperaturas moderadas y un viento que, aunque presente, no será excesivamente fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.