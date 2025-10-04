El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 67% y el 93%. Esto, combinado con la nubosidad, podría dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta entre las 08:00 y las 14:00, alcanzando un 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 16 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:12, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, ofrecerá momentos de calma y claridad hacia el final. Los residentes de Oia deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.