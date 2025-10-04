El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será notable, con un cielo nuboso que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, y posteriormente, un cielo cubierto hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 17 grados, que descenderán ligeramente a 16 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 23 grados en la tarde, antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche, donde se espera un ambiente más fresco.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 76% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Aunque no se anticipa lluvia significativa, hay una probabilidad del 10% de que se registren algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lloviznas. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo fresco por la mañana y cálido por la tarde, con un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución ante la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.