El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que limitará la visibilidad del sol. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, que descenderán ligeramente a 17 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 20 grados, antes de descender nuevamente a 19 grados en la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 79% y el 91% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es notablemente alta entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y no se espera que causen inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en torno a las 15:00 horas, alcanzando hasta 19 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer un alivio temporal a la sensación de calor, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua. A medida que avance la jornada, la niebla se disipará, pero el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en las actividades al aire libre.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia ligera y una alta humedad que marcarán la jornada. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas si planean salir por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.