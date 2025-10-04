El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A partir de las 07:00 horas, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. Las condiciones de cielo cubierto continuarán, con intervalos de lluvia escasa que podrían interrumpir brevemente la monotonía del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se prevé que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que la tarde se aproxima, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A partir de las 15:00 horas, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 16 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 90% hasta las 20:00 horas, cuando se espera que las precipitaciones cesen, dando paso a un cielo más despejado hacia la noche. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en las horas previas al ocaso.

En la tarde, se prevé que el cielo se aclare un poco, con algunas horas de sol entre las 18:00 y las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más despejado. La temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados antes de caer nuevamente al caer la noche.

En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un cielo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.