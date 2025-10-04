El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable en torno a los 18 grados, con ligeras variaciones. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará notablemente en las horas centrales del día. Entre las 8:00 y las 14:00 horas, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 14:00 horas, el viento podría intensificarse, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a noreste hacia el final de la tarde, con velocidades que podrían llegar a 11 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas a la costa. Esto podría dificultar la visibilidad en la carretera, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas de la tarde y noche, con un 0% de probabilidad de tormentas. El cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, permitiendo que la noche transcurra de manera más tranquila.

El ocaso se producirá a las 20:11 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, ofrecerá temperaturas suaves y un ambiente fresco. Los habitantes de Nigrán deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo cubierto que dominará el paisaje.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.