El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La humedad relativa será alta, rondando entre el 86% y el 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente hacia la tarde y la noche, con cielos que podrían despejarse un poco. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto con posibilidades de lluvia escasa, temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, manteniendo a mano un paraguas y abrigos ligeros para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.