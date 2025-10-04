El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

A lo largo del día, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en este intervalo. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo pero sin grandes inconvenientes para las actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 94% en las horas más críticas, lo que acentuará la sensación de frescor.

El viento soplará desde el suroeste y el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo a la sensación de humedad en el ambiente. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a noreste hacia el final del día, lo que podría traer consigo un ligero cambio en las condiciones climáticas.

A medida que avance la tarde, las nubes comenzarán a despejarse, permitiendo que el sol haga su aparición, aunque de manera tímida. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 18 grados . La visibilidad mejorará, y aunque las probabilidades de lluvia disminuirán, aún existe la posibilidad de algunas lloviznas dispersas.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.