El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, proporcionando un respiro momentáneo del fresco matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 81% durante la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir del mediodía comenzarán a registrarse ligeras lluvias, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Mondariz se enfrenten a un tiempo lluvioso en la tarde.

El viento será otro factor a considerar, soplando desde el sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, pero no será suficiente para mitigar la sensación de frescor que se experimentará a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las hojas de los árboles y en otros elementos del entorno.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 15 grados , y la humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre. La visibilidad seguirá siendo limitada debido a la persistente nubosidad y la posible bruma, lo que aconseja a los residentes que tomen precauciones si deben desplazarse. En resumen, se prevé un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, características típicas del otoño en Mondariz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.