El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia la tarde y llegando a 15 grados por la noche.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en total. Esto significa que los habitantes de Moaña deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 82% y el 90% a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a 16 grados. La visibilidad mejorará, y se espera que el viento disminuya en intensidad, proporcionando un respiro a los que buscan disfrutar de una tranquila velada al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un aumento en la velocidad del viento hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo, pero con la esperanza de que el tiempo mejore hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.