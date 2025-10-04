El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas de la tarde y la noche.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante estas horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 85% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a 15 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las primeras horas de la mañana, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas estables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.