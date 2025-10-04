El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 07:00, se prevé que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de un ligero chubasco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 15 y 19 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 18 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 19 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, con valores que rondan el 91% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 73% hacia el final del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, contribuirá a la sensación de humedad en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo más despejado, aunque aún con algunas nubes dispersas.

En resumen, los residentes de Meaño deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.