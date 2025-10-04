El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de cielo continúen siendo similares, con nubes densas que podrían traer ligeras precipitaciones. Las lluvias se prevén en la franja horaria de las 6:00 a las 14:00, con una probabilidad de precipitación del 100% en este periodo. Las cantidades de lluvia serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.8 mm, lo que indica que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se anticipan tormentas significativas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura podría descender ligeramente a 16 grados . La dirección del viento cambiará hacia el noreste en la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica y en la dispersión de las nubes.

Durante la tarde, el cielo podría despejarse un poco, especialmente hacia el final del día, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 grados. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. La puesta de sol está programada para las 20:11, momento en el que se espera que el cielo comience a despejarse, ofreciendo una vista más clara del horizonte.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.