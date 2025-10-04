El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de bochorno en algunos momentos.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lloviznas durante esas horas.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día gris y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.