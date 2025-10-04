El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registrarán 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan entre 0.1 y 1 mm de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, pasando a ser del noreste, lo que podría traer consigo un leve alivio en la sensación de humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:11 horas, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, ofrecerá momentos de calma y frescura para los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.