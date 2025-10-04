El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente entre las 9:00 y las 16:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 16 y 21 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas del día. Este ligero aumento en la temperatura podría generar una sensación de mayor humedad, ya que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea más significativa entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en total. Esto sugiere que, aunque la lluvia será posible, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la niebla se disipe gradualmente, mejorando la visibilidad. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente al caer la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de A Guarda que se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.