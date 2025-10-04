El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la falta de sol podría hacer que algunos se sientan un poco más frescos de lo habitual.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas de la tarde. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer alrededor de las 8:00 a.m., con una acumulación de hasta 0.1 mm. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero a partir de la tarde, especialmente entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., se prevé un incremento significativo en la posibilidad de lluvias, alcanzando hasta un 100% de probabilidad. Esto podría traducirse en lluvias escasas, pero constantes, que podrían hacer que los residentes consideren llevar paraguas si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 89% y descendiendo ligeramente hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente si las temperaturas se sienten más cálidas debido a la humedad. Los vientos serán suaves, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Esto significa que, aunque el viento no será fuerte, podría haber ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la visibilidad debería mejorar, aunque la llegada de la lluvia podría volver a complicar las condiciones más tarde.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para un día de cambios, donde la mejor opción podría ser disfrutar de la mañana antes de que las lluvias comiencen a hacer acto de presencia. En resumen, Gondomar vivirá un día de cielos cubiertos, con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias que podrían interrumpir las actividades al aire libre en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.