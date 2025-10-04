El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores durante este periodo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 8 de la mañana, con una probabilidad de lluvia del 25% en las primeras horas. Se espera que la cantidad de precipitación sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta 0.7 mm.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un pico de 17 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, no se prevén tormentas eléctricas en la zona.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución de la probabilidad de lluvia y una temperatura que descenderá a 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará y la niebla se disipará, permitiendo disfrutar de un cielo despejado en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.