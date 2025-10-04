El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que puede dificultar la visibilidad. A partir de las 7 de la mañana, la niebla se hará más notoria, especialmente en las horas de la mañana, con condiciones de visibilidad reducida que podrían afectar a los conductores.

A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga bastante estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, mientras que se alcanzarán los 17 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-100% durante la mayor parte del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, por lo que no se anticipan problemas significativos en las actividades diarias.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el norte y noreste, pero se mantendrá en niveles moderados.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla y la bruma, lo que podría hacer que las condiciones de conducción sean complicadas. La puesta de sol se producirá a las 20:10, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no debería presentar mayores inconvenientes para los habitantes de A Estrada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.