El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , manteniéndose en un rango fresco que invitará a abrigarse un poco al salir.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera que la lluvia sea escasa pero constante. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.3 mm en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste a lo largo de la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio a la sensación de calor. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará a dirección sur y noreste, aumentando su velocidad hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 18 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá significativamente después de las 14:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 20:10 horas, cuando se espera que el ocaso ilumine el horizonte con tonos cálidos. La temperatura descenderá a 15 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una caminata nocturna, siempre con una chaqueta ligera a mano. En resumen, el día en Cuntis se presenta como un día fresco y mayormente cubierto, con algunas oportunidades de lluvia ligera, pero con un final de jornada más despejado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.