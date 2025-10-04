El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 18 grados en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 a 0.8 mm, lo que indica que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se anticipan tormentas significativas. La precipitación comenzará a ser más notable a partir de las 5:00 de la mañana, con un leve aumento en la cantidad de agua caída a medida que se acerque el mediodía.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el suroeste y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de la humedad y las lluvias puede hacer que algunas áreas se sientan más frías de lo que realmente son.

En resumen, el día en Catoira será mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas suaves y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y que lleven paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.