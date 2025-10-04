El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una combinación de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo esté muy nuboso, con una temperatura constante de 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la presencia de niebla en la zona.

A medida que avance la mañana, la bruma se mantendrá hasta las 9:00 a.m., con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. A partir de las 10:00 a.m., el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto con intervalos de nubes. La temperatura alcanzará un máximo de 18 grados durante la tarde, proporcionando un ambiente más templado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día sea mayormente seco, con lluvias escasas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. La probabilidad de precipitación es del 100% en este intervalo, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm. Esto significa que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h, predominando de dirección noreste durante la mañana y cambiando a sur y suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. La velocidad del viento disminuirá hacia la noche, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente a los 14 grados .

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 14 grados hacia las 11:00 p.m. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves, algunas posibilidades de lluvia y un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre con la debida precaución ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.