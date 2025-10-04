El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A lo largo de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 18 grados, con una ligera disminución a 17 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8 y las 14 horas, donde se estima un 100% de probabilidad. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, aunque se mantendrá en niveles moderados.

Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes y visitantes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.